¡SIU! Cristiano Ronaldo marca doblete en goleada del Al-Nassr vs Al-Riyadh

Al Nassr mantiene su paso arrollador en el inicio de la Liga Profesional Saudí 2025, luego de golear con autoridad 5-1 a Al Riyadh en la tercera jornada del campeonato. El equipo dirigido por Jorge Jesús sumó su tercera victoria consecutiva y, con nueve puntos, se colocó en lo más alto de la tabla gracias a su notable diferencia de goles.

Al-Nassr nuevo líder del torneo | X: @AlNassrFC

Desde los primeros minutos, los locales marcaron la pauta con el talento de sus recientes fichajes. João Félix, en estado de gracia, abrió el marcador al minuto 6, mientras que Kingsley Coman se estrenó como goleador en el torneo con una definición al 30’. Tres minutos más tarde apareció la figura de Cristiano Ronaldo para ampliar la ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, Félix volvió a brillar con su doblete para el 4-0, y aunque Mamadou Sylla descontó para Al Riyadh al 51’, la fiesta se cerró con otra diana de CR7 que firmó el contundente 5-1 final.

Joao Felix también marcó gol | X: @AlNassrFC

Cristiano Ronaldo vuelve a brillar con un doblete

El astro portugués fue nuevamente determinante para Al Nassr. Además de sus dos goles, participó activamente en la generación ofensiva del equipo, confirmando que sigue siendo el gran líder dentro y fuera de la cancha. Con este doblete, Ronaldo suma cuatro tantos en el arranque de la temporada y se perfila como uno de los máximos candidatos al título de goleo.

La victoria coloca a Al Nassr en lo más alto de la clasificación con nueve puntos y una diferencia de +11, superando a Al Ittihad de Karim Benzema (+6). En contraste, Al Hilal, otro de los favoritos, marcha séptimo con apenas cinco unidades.

CR7 firma doblete | X: @AlNassrFC