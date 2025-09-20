Mourinho debuta con el Benfica goleando al AVS y se acerca al Porto

El exentrenador del Fenerbahce, debutó con victoria en su regreso al futbol portugués

Álex Martínez
20 de Septiembre de 2025

El estreno de José Mourinho en la liga de Portugal con el Benfica no pudo tener un mejor arranque. Días después de haber sido presentado como nuevo técnico de Las Águilas, el estratega portugués vivió su primer partido oficial en la Primeira Liga, en el que su equipo se impuso 3-0 al AVS, exclub de Guillermo Ochoa.

El conjunto local resistió durante la primera mitad y logró mantener el empate sin goles, pero en la segunda parte el Benfica mostró su poderío ofensivo y liquidó el encuentro con tres anotaciones que sellaron el debut victorioso de “Mou”.

Con este resultado, el Benfica escaló al segundo lugar de la clasificación con 13 puntos, a cinco unidades del líder Porto, aunque con un partido menos disputado, lo que le permite mantenerse en la pelea por la cima del campeonato.

Los próximos compromisos del equipo de Mourinho también serán en la Primeira Liga: primero recibirán al Río Ave y posteriormente visitarán al Gil Vicente

Después, llegará una de las pruebas más exigentes en el calendario inmediato: el duelo frente al Chelsea en Stamford Bridge, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

