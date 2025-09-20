¡Igual que en el Mundial! Cristiano Ronaldo vistió un bisht igual al de la coronación de Messi en Qatar

Casi tres años después de una de las imágenes más importantes en la carrera de Lionel Messi, cuando levantó la Copa del Mundo de Qatar 2022 vistiendo un bisht, ahora Cristiano Ronaldo ha viralizado una imagen similar, con la diferencia de que no había un trofeo en disputa.

Argentina se coronó campeón del mundo en Qatar 2022 | MexSport

Victoria con festejo similar

El Al-Nassr se enfrentó y goleó 5-1 a Al Riyadh con una buena actuación de Cristiano Ronaldo, quien anotó doblete (33’ y 76’). Es por ello que, a su salida del partido, los directivos saudíes decidieron obsequiarle la túnica característica de los festejos de su país en ocasiones importantes.

Ante la gran cantidad de gente que lo rodeaba, Ronaldo aceptó y se acomodó el bisht, para posteriormente seguir su camino y abandonar el Al-Awwal Park.

😅🇸🇦 Un periodista árabe le puso hoy a CRISTIANO RONALDO una Bisht, la misma capa que le colocaron a Lionel Messi en Qatar 2022... pic.twitter.com/lOibeLCCXx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 20, 2025

Parte alta de la tabla árabe

El Al-Nassr se impuso con goles de João Félix (6’ y 49’), Kingsley Coman (30’) y el doblete de Cristiano Ronaldo, mientras que Mamadou Sylla (51’) marcó el descuento para la visita.

Con esta victoria, el Al-Nassr llegó a tres triunfos en tres partidos, sumando 9 puntos y colocándose en la primera posición de la Primera División de Arabia Saudita, con 12 goles a favor y solo 1 en contra. El equipo de Ronaldo se mantiene como el más sólido del torneo, seguido por Al Ittihad y Al Qadisiyah.