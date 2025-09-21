Chucky Lozano explotó contra la prensa de la MLS

Hirving ‘Chucky’ Lozano, jugador mexicano de 30 años y actual jugador de San Diego FC, tuvo un altercado con un reportero luego de que éste cuestionara el rendimiento del jugador en el duelo contra Atlanta United, pese a que este realizó la asistencia del gol de su equipo.

Lozano en el empate de San Diego vs Atlanta I @sandiegofc

Cuestionaron ‘potencia’ del Chucky

Luego de que el equipo de San Diego FC y el Atlanta United tuvieran un discreto empate a un gol, en la cancha de Mercedes-Benz Stadium, el mexicano, Hirving Lozano, se acercó a los medios para hablar del partido, sin embargo, nunca imaginó que viviría un momento ‘incómodo’ con uno de los reporteros.

Durante la charla de Lozano con los medios, uno de los reporteros cuestionó al Chucky sobre por qué ya no encaraba a los rivales, a lo que el futbolista muy sorprendido le contestó que si no había visto el partido y este confirmó que sí, posteriormente lozano solo sonrió y lo ignoro.

“Conocemos al Chucky Lozano como un encarador y ahora ya no lo hace ¿por qué?” cuestionó el periodista internacional durante la entrevista al mexicano.

“¿Cómo que no lo hago? ¿no viste el partido?” respondió un molesto Hirving Lozano, para posteriormente continuar con el resto de las preguntas.

Tras el incómodo momento, el jugador de la MLS respondió un par de preguntas más y posteriormente se retiró de la entrevista, dejando ver su molestia y sorpresa ante la pregunta que recibió.

Chucky Lozano en San Diego FC I @sandiegofc