Mallorca vs Atlético de Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 5

La temporada 2025 de LaLiga nos ha regalado grandes emociones y todo indica que seguirá haciéndolo, ahora con el choque entre Mallorca y Atlético de Madrid.

Los bermellones marchan en la penúltima posición de la tabla con solo un punto tras cuatro fechas, por lo que deben revertir su mal momento si no desean empezar a tener problemas con la zona de descenso.

Por su lado, los Colchoneros tampoco han tenido el mejor de los arranques, ya que ha dejado muchas dudas luego de solo haber ganado un juego.