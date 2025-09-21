Arsenal vs Manchester City EN VIVO Premier League Jornada 5

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Arsenal vs Manchester City EN VIVO Premier League Jornada 5 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
21 de Septiembre de 2025

 

 

Arsenal y Manchester City protagonizarán el duelo de la jornada en la Premier League, pues ambos son grandes candidatos a pelear por el título. A pesar del inicio irregular de los dirigidos por Pep Guardiola, los Gunners saben que no será un partido fácil.

El equipo de Mikel Arteta ha tenido un inicio prometedor en la Premier League, sin embargo, ya sufrió una caída ante el Liverpool, el vigente Campeón del torneo. Fuera de esa derrota, Arsenal ha conseguido únicamente victorias.

Manchester City arrancó de manera más irregular, con dos derrotas consecutivas ante Tottenham y Brighton respectivamente

Con el rendimiento ante Manchester City y Napoli, los aficionados mantienen sus expectativas altas para el duelo en Emirates Stadium. 

¿Robo al Espanyol? Redes sociales explotan tras la no expulsión de Franco Mastantuono
