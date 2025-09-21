Dónde ver el Balón de Oro 2025 en México: canal, fecha y horario

La cuenta regresiva está por terminar. Este lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París volverá a vestirse de gala para la ceremonia del Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial y en RÉCORD te contamos dónde ver la ceremonia de este galardón.

Balón de Oro 2025 |

El galardón, que reconoce lo hecho durante la temporada 2024-25, mantiene un formato que incluye distinciones al mejor futbolista masculino y femenino, además de los trofeos Kopa (mejor jugador joven), Yashin (mejor portero), Gerd Müller (máximo goleador), entrenador/a del año y club del año.

La expectativa se centra en una cerrada disputa entre Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona).

Lamine Yamal y Dembelé, candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 |

Dembélé brilló como líder ofensivo del conjunto parisino y se perfila como el gran candidato tras su papel decisivo en competiciones europeas.

Yamal, con apenas 18 años, llega respaldado por una temporada histórica en el Barcelona y en la selección española, que lo coloca como el gran estandarte de la nueva generación.

¿Dónde y cuándo ver en México la ceremonia del Balón de Oro 2025?