¡De ensueño! Así fue el golazo de Ferrán Torres tras tacón de Dani Olmo

Barcelona demuestra constantemente la conexión entre sus jugadores y en el duelo ante Getafe no fue la excepción, pues para abrir el marcador desplegaron un futbol atractivo hasta llegar a Ferrán Torres.

AP

Así fue el golazo del Barça

Primero fue Raphinha quien encontró a Dani Olmo con un pase excelso, y el mediocampista puso un taconazo de alta calidad para que Ferrán Torres definiera y abriera el marcador.

Barcelona impuso condiciones y demostró su calidad, conexión entre jugadores y creatividad desde la primera anotación. Posteriormente, Ferrán Torres amplió la ventaja para lograr su doblete en el encuentro.

El pase de Raphinha el tacón de Dani Olmo



Vaya golazo de Ferran.



pic.twitter.com/DE1ajwncgI — nenn (fan) (@FCB_nenn) September 21, 2025

El conjunto blaugrana no solo mostró pegada en ataque, también se mantuvo sólido en defensa. La presión alta y la recuperación rápida del balón limitaron las opciones del Getafe, que apenas pudo generar peligro en el arco rival. La intensidad y la disciplina táctica fueron claves para que el equipo catalán controlara los tiempos del partido.

Inyección de confianza para el Barça

Con el triunfo parcial, Barcelona refuerza su confianza de cara a los próximos compromisos y confirma que atraviesa un buen momento colectivo. La sociedad entre Olmo, Raphinha y Ferrán Torres se perfila como una de las más prometedoras, y la afición culé se ilusiona con que este nivel se mantenga en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

AP



