¡De ensueño! Así fue el golazo de Ferrán Torres tras tacón de Dani Olmo

Los futbolistas culés se conectaron de manera brillante para abrir el marcador ante Getafe

¡De ensueño! Así fue el golazo de Ferrán Torres tras tacón de Dani Olmo
¡De ensueño! Así fue el golazo de Ferrán Torres tras tacón de Dani Olmo | AP
Álex Martínez
21 de Septiembre de 2025

Barcelona demuestra constantemente la conexión entre sus jugadores y en el duelo ante Getafe no fue la excepción, pues para abrir el marcador desplegaron un futbol atractivo hasta llegar a Ferrán Torres.

AP

Así fue el golazo del Barça 

Primero fue Raphinha quien encontró a Dani Olmo con un pase excelso, y el mediocampista puso un taconazo de alta calidad para que Ferrán Torres definiera y abriera el marcador.

Barcelona impuso condiciones y demostró su calidad, conexión entre jugadores y creatividad desde la primera anotación. Posteriormente, Ferrán Torres amplió la ventaja para lograr su doblete en el encuentro.

El conjunto blaugrana no solo mostró pegada en ataque, también se mantuvo sólido en defensa. La presión alta y la recuperación rápida del balón limitaron las opciones del Getafe, que apenas pudo generar peligro en el arco rival. La intensidad y la disciplina táctica fueron claves para que el equipo catalán controlara los tiempos del partido.

Inyección de confianza para el Barça 

Con el triunfo parcial, Barcelona refuerza su confianza de cara a los próximos compromisos y confirma que atraviesa un buen momento colectivo. La sociedad entre Olmo, Raphinha y Ferrán Torres se perfila como una de las más prometedoras, y la afición culé se ilusiona con que este nivel se mantenga en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

AP


 

TE PUEDE INTERESAR

Julián Álvarez molesto con Simeone por ser sustituido en empate del Atlético de Madrid

Futbol Internacional | 21/09/2025

Julián Álvarez molesto con Simeone por ser sustituido en empate del Atlético de Madrid
Gerard Piqué como directivo de Andorra FC

Futbol Internacional | 21/09/2025

Gerard Piqué es denunciado por amenazar a árbitro de LaLiga2
Luis Enrique respalda a Dembélé en la víspera del Balón de Oro 2025

Futbol Internacional | 21/09/2025

Luis Enrique respalda a Dembélé en la víspera del Balón de Oro 2025
Te recomendamos
Chucky Lozano explotó contra la prensa de la MLS
Futbol
LaLiga
FC Barcelona

LO ÚLTIMO

 