Julián Álvarez molesto con Simeone por ser sustituido en empate del Atlético de Madrid

El delantero argentino se encuentra molesto por el rol que tiene en el Atleti

Fernando Villalobos Hernández
21 de Septiembre de 2025

Atlético de Madrid atraviesa una complicada racha de resultados y ahora se suma un nuevo problema: la incomodidad de Julián Álvarez con su rol en el equipo bajo las órdenes de Diego Simeone.

Durante el último encuentro, que se mantenía empatado sin goles, el técnico argentino decidió realizar un movimiento que generó polémica. Al minuto 62, Simeone retiró a Julián Álvarez para dar ingreso al delantero noruego Alexander Sørlot, una decisión que no agradó al exjugador del Manchester City.

Las cámaras de televisión captaron al atacante argentino en el banquillo visiblemente molesto, pronunciando la frase “Siempre a mí”, dejando entrever su inconformidad por ser sustituido constantemente en este tipo de escenarios.

Atleti más cerca del descenso que de Europa

El empate ante Mallorca agravó la crisis rojiblanca. Con apenas 3 puntos de 15 posibles, Atlético de Madrid ocupa la posición 16 en la tabla de LaLiga, más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos, situación que aumenta la presión sobre Simeone y su plantel.

Tensión en el vestuario colchonero

La reacción de Álvarez podría tensar aún más el ambiente en el Atlético, que no logra encontrar regularidad en LaLiga ni en competencias europeas. Aunque Simeone ha defendido sus rotaciones como parte de la estrategia del equipo, la frustración del delantero argentino evidencia un choque de posturas.

