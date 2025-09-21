¡Sufrida victoria! Inter de Milán se lleva los tres puntos ante Sassuolo

La Jornada 4 de la Serie A está llegando a su fin y los equipos ya saben las posiciones que tomarán previo a la quinta semana del torneo, tal es el caso del Inter de Milán, quienes pudieron sacar tres puntos en un complicado duelo ante el Sassuolo.

Duelo Inter de Milán vs Sassuolo I AP

No despegan

El equipo dirigido por Cristian Chivu, sigue sin poder profundizar dentro del terreno de juego. A pesar de sus grandes jugadores en las distintas zonas del campo, los Nerazzurri no terminan de convencer. Por otro lado, los Neroverdi, si bien dieron una dura batalla en el Giuseppe Meazza, no fue suficiente y se van a quedar en la parte baja de la tabla.

Con el arranque del juego, la zaga defensiva del Inter trató de romper la línea del equipo visitante; con cambios de juego y pelotas a profundidad para Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram, los locales no encontraban la manera de acercarse al arco.

La luz brillo en la casa del equipo de Milán cuando Petar Sučić controló la esférica hasta los linderos izquierdos del área chica, ahí tras jalar la marca, dejó un penal en movimiento para Federico Dimarco, este no perdonó y tirando al palo derecho del guardameta, kosovar, Arijanet Muric, pusó al Inter 1-0.

Jornada 4 de la Serie A I AP

Partido ‘roto’

Durante la segunda mitad ambos equipos intentaron ir al frente, mientras los pupilos de Chivu buscaban con agresividad llegar al área rival, el Sassuolo de Fabio Grosso, se mostró más organizado e intentó llegar con posesión al área rival.

Con llegadas del Inter que no podían concretarse y con disparos del Sassuolo que eran rechazados de todas las maneras posibles por el español, Josep Martínez, se fueron consumiendo los 45 minutos del descuento.

Finalmente a 10 minutos de terminar el encuentro, un disparo fortuito de parte del Inter en los linderos del área chica del Sassuolo, golpeó la pierna del defensor, Tarik Muharemov y de esta manera entró el segundo del Inter.

La sorpresa llegó solo un par de minutos después, pues mientras la afición Nerazzurri seguía festejando, Walid Cheddira, se encontró con el balón dentro del área y con un disparo certero recortó las acciones 2-1.

Luego de un par de llegadas, disparos y el sufrimiento de la hincha de casa, el silbante hizo sonar su silbato y de esta manera los locales se quedan los tres puntos y así suben a la décima posición de la Serie A. Por su parte, Sassuolo permanecerá en el lugar 14 del torneo.

Victoria del Inter de Milán I AP