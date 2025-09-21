Real Oviedo de Veljko Paunovic cae en visita ante Elche en LaLiga

El conjunto Carbayones intentó empatar el partido tras recibir un gol tempranero

Emiliano Arias Pacheco
21 de Septiembre de 2025

El regreso del Real Oviedo a LaLiga no ha sido la gran historia que esperaron por tanto tiempo. El conjunto de Veljko Paunovic cayó ante Elche en la quinta jornada del campeonato español, gracias a un gran gol de André Silva y la imponente figura de Iñaki Peña.

La primera acción de peligro llegó en los primeros instantes del partido, cortesía de un viejo conocido en el futbol mexicano. Salomón Rondón aprovechó un error en la parte baja del Elche, sin embargo, su tiro cruzado se fue desviado.

Los Ilicitanos no perdonaron la falla del venezolano y al minuto 9 André Silva abrió el marcador. El atacante aprovechó un Aarón Escandell y remató a su conveniencia para el primer y único gol del partido.

El conjunto de Veljko Paunovic intentó atacar por las bandas, sin embargo, nunca pudieron incomodar en la primera mitad a Iñaki Peña. El equipo Carbayones terminó por pedir la hora en el primer lapso ante el constante ataque del Elche.

Segunda mitad misma tónica

La segunda mitad en Valencia no cambió mucho, aunque Iñaki Peña comenzó a ser la gran figura del Elche en el partido. Al minuto 51, Rafa Mir tuvo el 2-0 para los suyos, sin embargo, su remate pegó en el larguero.

Salomón Rondón tuvo la oportunidad de empatar el jugo cerca del 60’, pero no pudo aprovechar los errores del conjunto franjiverde. Después de los errores del venezolano, el arquero del Elche sacó dos balones claros, para sellar la victoria del conjunto local y su invicto en LaLiga.

