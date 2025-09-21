Bayer Leverkusen deja escapar el triunfo y Mönchengladbach rescata un empate agónico en la Bundesliga

El Bayer Leverkusen no pudo confirmar su dominio en casa y terminó cediendo puntos en los últimos instantes frente al Borussia Mönchengladbach. El duelo, correspondiente a la Jornada 4 de la Bundesliga, concluyó con empate 1-1, dejando a ambos equipos con la necesidad urgente de reaccionar en la tabla.

Gol del Leverkusen I @bayer04_es

Un duelo cerrado hasta el tramo final

Durante gran parte del encuentro, el espectáculo ofensivo estuvo ausente. Las “Aspirinas” llevaron la iniciativa y parecían tener el control, pero la falta de precisión en los últimos metros mantuvo el marcador en ceros.

La recompensa llegó recién al minuto 70, cuando Malik Tillman abrió el marcador y puso en ventaja a los locales. Sin embargo, el conjunto dirigido por Kasper Hjulmand no supo cerrar el partido y lo pagó caro en el tiempo de compensación. Al 92’, Haris Tabaković apareció con un cabezazo que silenció el BayArena y decretó el 1-1 definitivo.

Duelo de la Bundesliga I @bayer04_es

Mal arranque para ambos clubes

Con este resultado, el Leverkusen se ubica en la parte media-baja de la clasificación, en el puesto 11, mientras que el Mönchengladbach sigue hundido en la zona roja, ocupando el lugar 17. Un arranque lejos de las expectativas para dos instituciones históricas del fútbol alemán.

Próximo desafío de las Aspirinas

El calendario no da respiro y el Bayer Leverkusen volverá a la acción el sábado 27 de septiembre, cuando visite al FC St. Pauli por la quinta fecha de la Bundesliga. Un encuentro clave para intentar recuperar terreno en la competencia.

@bayer04_es