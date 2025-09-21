AEK Atenas de Orbelín Pineda dejan ir el triunfo y pierden el liderato en Grecia

El AEK Atenas de Orbelín Pineda, empató 1-1 en su visita al AEL FC resultado que significó la pérdida de sus primeros puntos en la temporada además, el resultado también les costó el liderato de la Super Liga de Grecia 2024-25.

A pesar del empate, el conjunto dirigido por Marko Nikolić se mantiene momentáneamente en los primeros puestos de la clasificatoria con 10 unidades, esto gracia a que Olympiacos y PAOK tampoco lograron llevarse los tres puntos en la jornada.

Perdieron el liderato | X

El partido mostró un claro dominio del AEK Atenas, que controló la posesión del balón con un 61% y generó 23 disparos, sin embargo, de todos estos, solo cuatro fueron a portería. La falta de eficacia y la capacidad del AEL para aprovechar sus oportunidades evitaron que los visitantes se llevaran la victoria.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 55 por conducto de Petros Mantalos, quien adelantó al AEK y parecía encaminar al equipo a su cuarta victoria consecutiva. Sin embargo, al minuto 75, Sofian Chakla empató para el AEL, dejando cifras definitivas y silenciando a los aficionados visitantes.

Se adelantaron | x

Orbelín Pineda, el mejor del AEK Atenas

Aunque el empate significó un freno en el inicio perfecto del club, Orbelín Pineda fue de lo más destacado del encuentro. El mexicano jugó los 90 minutos, con lo que ha disputado todos los minutos de la temporada con el conjunto griego.

El próximo compromiso del AEK Atenas será este miércoles 24 de septiembre ante Panetolikos en la segunda ronda de la Copa de Grecia. Por su parte, el AEL FC enfrentará al Levadiakos en el mismo torneo.

No lograron mantener la ventaja | X