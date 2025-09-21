"La noche de Carlos Vela": Todo lo que tienes que saber del homenaje del LACF al mexicano

Carlos Vela conmocionó a todos tras el anuncio de su retiro en mayo pasado con Los Angeles Football Club. El exjugador del Arsenal, Real Sociedad, entre otros se convirtió en uno de los grandes ídolos en la historia del joven club estadounidense, por lo que LAFC decidió rendirle un homenaje al mexicano.

El gran evento en honor al canterano de las Chivas tendrá el nombre de: "La noche de Carlos Vela" y se celebrará en el BMO Stadium, casa del conjunto angelino. La decisión del homenaje se da en el Mes de la Herencia Hispana.

Homenaje | @LAFC

Todo lo que tendrá el evento

Un Fan Fest, camisetas conmemorativas, música en vivo y la oportunidad de firmar el muro en agradecimiento a Vela serán algunos de los grandes atractivos del evento. Además, el evento contará con varios juegos y dentro del BMO Stadium se les dará a los asistentes una playera edición especial y una pulsera led.

Una fiesta en Fan Fest 🎶🪅 pic.twitter.com/bClVVXyJs4 — LAFC (@LAFC) September 21, 2025

El legado de Carlos Vela

El jugador mexicano se ganó el cariño de toda la afición angelina gracias a sus grandes actuaciones. Carlos Vela jugó varios años con LAFC, equipo en el que marcó 93 goles y alzó una cantidad de trofeos con la joven franquicia de la MLS.

El homenaje a 'La Hiena' será durante el partido entre el equipo angelino y Real Salt Lake, correspondiente a la Jornada 29 para el LAFC. En la Conferencia Oeste, el cuadro de Los Angeles es cuarto lugar general.

Homenaje | @LAFC