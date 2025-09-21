Rodrigo Huescas titular indiscutible en el empate de Copenhague en liga

Se jugó la Jornada 9 de la Superliga danesa, en la que el Copenhague no pudo mantener una cómoda ventaja frente a Silkeborg, quienes con este resultado siguen en la lista de equipos que podrían perder la categoría en Dinamarca.

Huescas jugó todo el partido de la Fecha 9 | X: @FCKobenhavn

Indiscutible titular

Para Jacob Neestrup, entrenador de Copenhague, el mexicano Rodrigo Huescas ya se ha vuelto un titular inamovible, utilizándolo como lateral derecho prácticamente en todas las competencias. En esta ocasión, el exjugador de Cruz Azul volvió a completar todo el partido, recibiendo además una tarjeta amarilla.

No solo el entrenador está encantado con el desempeño de Huescas, también la afición danesa ha comenzado a dedicarle cánticos especiales. El lateral brilló en Champions League ante el Bayer Leverkusen, cuando dio una asistencia en el día de su cumpleaños, actuación que incluso fue elogiada por Alejandro Grimaldo.

Jordan Larsson fue el encargado de empatar el encuentro | X: @FCKobenhavn

Los Leones pierden terreno

Pese a haber estado arriba por dos anotaciones, el Copenhague dejó ir la ventaja ante Silkeborg, que había conseguido con los goles de Jordan Larsson, Viktor Claesson y Mohamed Elyounoussi al minuto 46’.

El problema para los locales fue Callum McCowatt, quien había abierto el marcador al minuto 3 y después completó su hat-trick con anotaciones al 58’ y 74’, sellando el resultado final.

Empate en casa de los Leones | X: @FCKobenhavn