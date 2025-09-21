Ondean bandera de Palestina en victoria del Barcelona sobre Getafe

Barcelona volvió a ganar, gustar y golear, ahora en su último compromiso de LaLiga ante Getafe. Sin embargo, la victoria del conjunto blaugrana también quedó marcada por la presencia de un espontáneo durante el tercer gol del Barça (cortesía de Dani Olmo), con la bandera de Palestina.

El joven ingresó al césped por el otro lado en el que se suscitó el gol de Olmo. La policía actuó rápidamente y el espontáneo fue detenido por la seguridad del estadio catalán. No es la primera vez que en el futbol español se dan esta clase de protestas por el conflicto entre Palestina e Israel.

Parte de la protesta | @idextratime

Consecuencias dentro del campo

Al momento de que el espontáneo ingresó al campo, la jugada aún no terminaba en el gol de Dani Olmo. Por dicha razón, los jugadores del Getafe reclamaron que el tanto del internacional español era invalido, cosa que el silbante hizo caso omiso.

Patri Moreno, integrante del cuerpo técnico del Getafe, vio la tarjeta roja por reclamar la acción. El asistente de José Bordalás no se guardó nada y terminó por el principio del fin del partido del Barcelona ante Azulones.

Dani Olmo | AP

Barcelona sigue de cerca al Real Madrid

Los dos mejores equipos dentro del futbol ibérico son Barcelona y Real Madrid, quienes lideran de manera invicta LaLiga. Los merengues ganaron sus primeros cinco duelos de la competencia española y el primero de Champions League; mientras que Barcelona ganó cuatro y empató uno en liga.

Gran paso | AP