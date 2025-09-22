Alarma en el Barça: Gavi se someterá a nuevas pruebas y podría volver a ser operado de la rodilla

El mediocampista culé ha vivido un 'infierno' con las lesiones en su rodilla derecha desde el 2023

Gavi, mediocampista del Barcelona | X: @FCBarcelona_es
Fernando Villalobos Hernández
22 de Septiembre de 2025

El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira, Gavi, se sometió ayer a diversas pruebas de esfuerzo deportivo tras haber completado el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.

Gavi sufre una lesión en la rodilla derecha | X: @FCBarcelona_es

Los resultados de dichas pruebas han llevado a los Servicios Médicos del Club a recomendar una revisión artroscópica, la cual se realizará mañana bajo la dirección del Dr. Joan Carles Monllau y con la supervisión del equipo médico del FC Barcelona.

Gavi se encuentra alejado de los terrenos de juego desde el pasado 29 de agosto debido a esta dolencia y, hasta la fecha, no se había emitido un parte médico definitivo. Con la intervención programada, existe la posibilidad de que el futbolista deba ser operado de nueva cuenta de la rodilla derecha para garantizar una recuperación óptima.

Cabe recordar que el centrocampista ya fue intervenido en noviembre de 2023 de la misma rodilla, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior durante un compromiso con la selección española.

Una vez finalizada la nueva intervención, el Club emitirá un comunicado oficial para informar sobre la evolución del futbolista y los siguientes pasos en su recuperación

Gavi podría volver a ser operado de la rodilla derecha | X: @FCBarcelona_es

