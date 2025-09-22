Polémica en Francia: Marsella forzó jugar contra el PSG el lunes pese a la gala del Balón de Oro

Marsella y PSG debían de enfrentarse este pasado domingo en el Estadio Vélodrome como parte de la Jornada 5 de la Ligue 1; sin embargo, debido a fuertes lluvias que se han situado en Francia, el encuentro tuvo que cambiar de fecha de manera abrupta. Dicho cambio ha generado bastante polémica, pues el compromiso se ha movido a este lunes 22 de septiembre, mismo día en el que se entregará el Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé apunta al Top 3 de la ceremonia | AP

Lunes o nada

La propuesta de la liga francesa para la nueva fecha del partido era el martes 23 de septiembre, esto con motivo de evitar que el juego se empalmara con la Ceremonia de Premiación; no obstante, fue el equipo marsellés quien presionó porque el partido fuera 24 horas después de la primera fecha establecida.

Con información del diario francés L'Equipe, la directiva de Marsella se apegó completamente al artículo 548, el cual dice que "cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplace o se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto de su interrupción al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP", mermando así los planes de Paris Saint-Germain, quienes buscaban asistir a una gala de la que podrían ser los principales protagonistas.

Olympique de Marsella enfrentó a Real Madrid en Champions League | AP

Amenaza de acciones legales

Las palabras incluidas en el artículo 548 fueron seguidas al pie de la letra por parte del presidente español de Marsella, Pablo Longoria, quien incluso amenazó a la Ligue 1 con iniciar un proceso de acciones legales si se llegaba a elegir otra fecha para que el partido se llevara a cabo, fue entonces que los directivos del torneo prefirieron ya no intervenir.

El presidente de la competencia Vincent Labrune, se 'bajó' de las negociaciones, pues se percató que no llegarían a buen puerto y se respetó la fecha de lunes 22 de septiembre, aunque esto tenga los dos eventos al mismo tiempo.

Los jugadores de PSG no podrán viajar a la gala incluso si alguno resulta ganador | AP