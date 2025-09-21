Bordalás explota tras declaraciones de Ferran Torres: "Es una opinión ventajista y una falta de respeto"

El entrenador del Getafe habló en conferencia de prensa sobre la opinión de Ferran Torres tras el partido

Bordalás explotó tras declaraciones de Ferran Torres
Bordalás explotó tras declaraciones de Ferran Torres | AP
Marcos Olvera García
21 de Septiembre de 2025

Este domingo, en el partido de la quinta jornada de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Getafe, encuentro que saca chispas tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Después de que terminó el encuentro, Ferran Torres (jugador del FC Barcelona) se expresó sobre el planteamiento del Getafe, asegurando que el rival no sale a no proponer y que solo se limitan a hacer faltas.

Imágenes del FC Barcelona vs Getafe | AP
Tras las declaraciones del extremo español, José Bordalás, entrenador del Getafe, explotó contra el jugador del cuadro culé, asegurando que la opinión de Torres es ventajista y es una falta de respeto.

Imágenes del FC Barcelona vs Getafe | AP
"Es una opinión ventajista y una falta de respeto. La diferencia de estilos entre un equipo y otro son mil millones. Ellos tienen dos jugadores por puesto de altísimo nivel", aseguró el entrenador español.

Esta no es la primera vez que hay un conflicto verbal entre el Barça y el Getafe, lo que convierte a este encuentro en una rivalidad entre ambas escuadras.

Imágenes del FC Barcelona vs Getafe | AP
