Hansi Flick lanza 'pedrada' al Real Madrid: "Hay que estar en el Balón de Oro y mostrar respeto a los ganadores"

A tan solo unas horas de la Premiación del Balón de Oro de 2025, el entrenador de Barcelona, Hansi Flick ha expresado una opinión que se tomó como un 'dardo' para su rival, Real Madrid. Después de no haber acudido a la gala en 2024, el estratega alemán ha catalogado este hecho como algo imperdonable.

"Hay que estar"

A pesar de la polémica que se generó el año pasado con la ausencia de los merengues en la ceremonia, el 2025 todo apunta a que será de la misma manera, pues según Marca, Real Madrid ya ha confirmado su ausencia. El problema comenzó cuando se enteraron que Vinicius Jr. no ganaría el premio y en su lugar lo obtendría Rodri, causando molestia inmediata.

Después de su victoria ante Getafe, Hansi Flick expresó que desde su punto de vista, Lamine Yamal no se llevará el trofeo, no al menos en esta ocasión; sin embargo dejó claro que sea cual sea la decisión, todos los invitados deben de estar presentes para mostrar respeto a la persona que resulte ganadora.

🟡 Flick, sobre el Balón de Oro: "Estar allí es tener respeto. Hay que ir allí y demostrar respeto a los ganadores" pic.twitter.com/8zGjWf9aZY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2025

"No sé, creo que Lamine recibirá este trofeo, no sé si ahora, pero estar allí es tener respeto. Cualquiera que reciba ese trofeo se lo merece. Hay que ir, disfrutarlo, demostrar respeto a los ganadores. Eso es de vital importancia", declaró.

El heredero de Rodri

La edición número 69 del Balón de Oro ya tiene todo listo para celebrarse este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, un escenario que en los últimos años se ha convertido en el epicentro del futbol mundial. La ceremonia, que reúne a las máximas figuras del balompié internacional, dará inicio a las 2:00 PM (hora del centro de México) y será transmitida a nivel global, generando gran expectativa entre los aficionados.

En la previa del evento, se ha filtrado una posible lista de candidatos destacados, entre los que llaman la atención nombres como Lamine Yamal, joven sensación del FC Barcelona; Vitinha, pieza clave en el PSG; y Ousmane Dembélé, quien ha recuperado protagonismo en el último año. Aunque la lista oficial se dará a conocer durante la gala, estas filtraciones ya han encendido el debate sobre quién podría quedarse con el galardón más prestigioso del futbol.

