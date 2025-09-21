¿Lamine o Dembélé? El favorito para llevarse el Balón de Oro

Ambos futbolistas se han llevado el foco de atención para la entrega del premio

David Torrijos Alcántara
21 de Septiembre de 2025

La entrega del Balón de Oro ha sido el foco de atención en las últimas semanas dentro del futbol internacional. El premio, entregado al mejor futbolista del año, genera expectativa, especialmente por el que se lo queda.

AP

¿Quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro? 

Para este año, muchos futbolistas demostraron su calidad y se metieron a la lista de máximos candidatos a ganarlo. Tal fue el caso de jugadores como Vitinha, Raphinha, Mohamed Salah, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Sin embargo, la conversación se ha centrado en únicamente dos jugadores: Dembélé y Lamine. Los dos futbolistas tuvieron una temporada importante, en la que fueron clave para los éxitos de su equipo.

AP

Argumentos de Lamine y Dembélé para ganar el Balón de Oro

En las estadísticas, el francés acumula 35 goles y 16 asistencias, además de ganar la Champions League, Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia y Supercopa de Europa. Con ello se convirtió en uno de los favoritos.

Por otro lado, Lamine Yamal registra 21 goles y 22 asistencias, en una temporada en la que fue de suma importancia en Barcelona, en donde ganó LaLiga, Supercopa de España y una Copa del Rey.

En una lista filtrada, Lamine Yamal apareció como el ganador, por encima de Ousmane Dembélé. Pese a que todavía no está confirmado, la atención estará puesta en ellos para saber quién es el que se lleva el premio. 

X: CAPTURA


 

