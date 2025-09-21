Veljko Paunovic protagonizó bronca con uno de sus jugadores en el Real Oviedo vs Elche

La relación entre Haissem Hassan y Veljko Paunovic volvió a dejar una imagen tensa, esta vez durante el encuentro entre el Elche y el Real Oviedo.
El futbolista y el técnico ya habían tenido un desencuentro semanas atrás frente a la Real Sociedad, cuando Hassan, tras marcar un gol, reprochó a su entrenador no ser titular con un irónico: “Eh tú, ponme en el banquillo”.
En esta ocasión, el episodio se dio durante la primera parte del partido en el Martínez Valero. Con el Oviedo abajo en el marcador (1-0), Paunovic reunió a sus jugadores en la pausa de hidratación para dar instrucciones, pero notó a Hassan distraído y lo reprendió con claridad:
“¡Nos quedamos aquí, Hassan! No tenemos tiempo. No puedo ir llamando a cada uno. Aquí juntitos, bebo agua y recupero”, le dijo ante la mirada del resto del plantel.