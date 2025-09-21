Veljko Paunovic protagonizó bronca con uno de sus jugadores en el Real Oviedo vs Elche

La relación entre Haissem Hassan y Veljko Paunovic volvió a dejar una imagen tensa, esta vez durante el encuentro entre el Elche y el Real Oviedo.

El futbolista y el técnico ya habían tenido un desencuentro semanas atrás frente a la Real Sociedad, cuando Hassan, tras marcar un gol, reprochó a su entrenador no ser titular con un irónico: “Eh tú, ponme en el banquillo”.

Paunovic se quejó del arbitraje tras perder ante el Madrid

En esta ocasión, el episodio se dio durante la primera parte del partido en el Martínez Valero. Con el Oviedo abajo en el marcador (1-0), Paunovic reunió a sus jugadores en la pausa de hidratación para dar instrucciones, pero notó a Hassan distraído y lo reprendió con claridad:

“¡Nos quedamos aquí, Hassan! No tenemos tiempo. No puedo ir llamando a cada uno. Aquí juntitos, bebo agua y recupero”, le dijo ante la mirada del resto del plantel.

Pauno se enfrascó con un jugador | AP