Veljko Paunovic protagonizó bronca con uno de sus jugadores en el Real Oviedo vs Elche

El entrenador serbio vivió un nuevo problema de actitud con Haissem Hassan, por segunda vez en esta campaña

Pauno se enfrascó con un jugador
Pauno se enfrascó con un jugador | AP
Álex Martínez
21 de Septiembre de 2025

La relación entre Haissem Hassan y Veljko Paunovic volvió a dejar una imagen tensa, esta vez durante el encuentro entre el Elche y el Real Oviedo

El futbolista y el técnico ya habían tenido un desencuentro semanas atrás frente a la Real Sociedad, cuando Hassan, tras marcar un gol, reprochó a su entrenador no ser titular con un irónico: “Eh tú, ponme en el banquillo”.

En esta ocasión, el episodio se dio durante la primera parte del partido en el Martínez Valero. Con el Oviedo abajo en el marcador (1-0), Paunovic reunió a sus jugadores en la pausa de hidratación para dar instrucciones, pero notó a Hassan distraído y lo reprendió con claridad:

“¡Nos quedamos aquí, Hassan! No tenemos tiempo. No puedo ir llamando a cada uno. Aquí juntitos, bebo agua y recupero”, le dijo ante la mirada del resto del plantel.

