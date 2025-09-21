¿Será real? Aparece supuesta filtración en redes sociales sobre el ganador del Balón de Oro

Este lunes 22 de septiembre, France Football entrega el Balón de Oro, premio que se le da al mejor jugador del año futbolístico, aunque la gala ha perdido interés desde que se han comenzado a filtrar los nombres de los ganadores antes de que se entregue el premio.

El año pasado el Real Madrid se negó a asistir a la gala después de que se filtrara a Rodri como ganador, por encima de Vinicius Jr. y de Jude Bellingham, y todo parece indicar que en 2025 la historia no será diferente.

Rodri ganó el Balón de Oro en 2024 | AP

En redes sociales, ha comenzado a circular una imagen donde se dan a conocer los resultados de la gala de este año del Balón de Oro, siendo Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, el futbolista que tendrá el honor de ganar el trofeo a mejor jugador de la temporada 2024-2025.

Yamal, de acuerdo a la imagen que se filtró, obtuvo un total de 805 votos a favor, superando a Ousmane Dembélé (2), Vitinha (3), Raphinha (4), Mohamed Salah (5), Nuno Mendes (6), Pedri (7), Désiré Doué (8), Kylian Mbappé (9) y Lautaro Martínez (10).

Esta es la lista que se ha comenzado a filtrar en redes sociales | @giraltpablo

PSG no asistirá a la gala del Ballon D'Or

Este domingo, en el Estadio Vélodrome, se tuvo que haber jugado una edición más de Le Classique duelo que enfrenta al Olympique de Marsella y al Paris Saint-Germain, juego que no se disputó debido a las malas condiciones climatológicas.

El partido se jugará este lunes 22, casualmente, a la hora en la que se va a estar entregando el Balón de Oro, por lo que la delegación que estaba preparada para asistir a la gala que se realizará en el Théâtre du Châtelet de París.

El PSG no estaría en la gala del Ballo D'Or | AP

La ausencia del Paris Saint-Germain hace suponer a los cibernautas que la lista que circula en redes es verdadera, pues, el PSG no aceptarían jugar un partido así a la misma hora que la entrega del Ballon D'Or.

El partido clásico de Francia se jugará, hora del centro de México, a las 12:00 hrs, mientras que la entrega del Balón de Oro arrancará a las 13:00 hrs.

Dembélé si asistiría por una lesión que sufre | AP