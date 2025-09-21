¿Adiós al futbol? Mudryk podría dejar el Chelsea y apostar por un nuevo deporte en medio de sanción

El futbolista de los Blues analiza un posible cambio de cara a los siguientes Juegos Olímpicos

Mauricio Díaz Valdivia
21 de Septiembre de 2025

El ucraniano Mykhailo Mudryk, jugador del Chelsea y uno de los fichajes más caros de la Premier League en 2023, enfrenta un futuro incierto tras ser suspendido provisionalmente por dopaje. Mientras espera la resolución de su caso, se ha filtrado que el veloz extremo estaría considerando dejar el futbol profesional para probar suerte en el atletismo, con la meta de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El positivo por meldonium y sus implicaciones

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) suspendió a Mudryk en diciembre de 2024 tras un resultado positivo por meldonium, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) desde 2016. Aunque el jugador ucraniano negó haberla consumido de forma intencional, la FA lo acusó formalmente de violar los artículos 3 y 4 de su reglamento antidopaje.

De confirmarse la infracción, Mudryk podría ser sancionado hasta cuatro años, lo que pondría en riesgo su carrera en el Chelsea, su lugar en la selección de Ucrania e incluso sus aspiraciones olímpicas. Según el Código de la WADA, una sanción aplicada en Inglaterra sería válida a nivel global, incluyendo el atletismo. Esto significaría que ni siquiera un cambio de disciplina lo libraría de quedar fuera de la máxima competencia deportiva.

La velocidad de Mudryk y la opción del atletismo

Pese a la controversia, la posible transición de Mudryk al atletismo no parece descabellada. En la Premier League llegó a registrar 36.67 km/h, una de las velocidades más altas del torneo, lo que lo convierte en un perfil atractivo para pruebas como los 100 y 200 metros planos. Su explosividad y potencia física han hecho que se le vea como uno de los jugadores más rápidos del mundo.

El camino hacia los Juegos Olímpicos de 2028 sería complejo: necesitaría cumplir con las marcas mínimas de la World Athletics y superar los trials ucranianos de 2027. Aun así, su velocidad y experiencia en escenarios de alto nivel podrían jugar a su favor. Mientras tanto, cuenta con el apoyo público del Shakhtar Donetsk, su exclub, que respalda su inocencia y asegura que nunca mostró signos de dopaje en su etapa anterior.

