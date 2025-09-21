¿La Liga de Chipre se verá en México tras llegada de Memo Ochoa? Esto se sabe

REDACCIÓN RÉCORD
21 de Septiembre de 2025

Guillermo Ochoa firmó un nuevo contrato en el futbol del viejo continente con AEL Limassol, uno de los equipos de mayor tradición en Chipre. El arquero mexicano, canterano del América, buscará entrar a la mejor forma posible para asistir a la Copa del Mundo, sin embargo, será complicado seguir su desempeño.

Al ser una liga ‘exótica’, el futbol chipriota es de difícil acceso en nuestro país y otros más del resto del mundo. Aunque será casi imposible ver a ‘Paco Memo’ de la forma tradicional en México, algunas alternativas salieron a la luz.

¿Será posible ver a Ochoa en Chipre?

La televisión tradicional y sus cadenas no tendrán la Liga Profesional de Chipre, pues al ser un producto demasiado local, sus derechos son complicados. De igual forma, las cadenas tradicionales de streaming tampoco tendrán los partidos de Guillermo Ochoa y su aventura en Chipre.

Algunas alternativas para poder seguir será en algunas páginas online, aunque tampoco hay un anuncio oficial. Para seguir las acciones en vivo, las redes sociales del AEL Limassol comparten los resultados al momento durante el partido.

¿Cuándo podrá debutar Ochoa?

El próximo partido de AEL Limassol será el lunes 22 de septiembre a las 10:00 a.m. (Tiempo del centro de México). El equipo dio a conocer a Guillermo Ochoa en su convocatoria, por lo que su debut podría estar muy cerca.

