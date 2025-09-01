Guillermo Ochoa cerca de firmar con histórico de España

Guillermo Ochoa mantiene intacto el sueño de llegar a su sexta Copa del Mundo, pero antes el objetivo del histórico portero mexicano es encontrar equipo para la presente temporada y parece que ya todo está cerrado para que 'Memo' se mantenga en Europa y vuelva a jugar en España.

Ochoa apunta a mantenerse en Europa | IMAGO7

De acuerdo a información de César Luis Merlo, Guillermo Ochoa tendría ya prácticamente todo arreglado para fichar con Burgos FC, histórico equipo español que se encuentra actualmente en LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Burgos y 'Memo' Ochoa llevaban ya un par de semanas negociando el posible fichaje y el club español ya ha lanzado una oferta para el portero de la Selección Mexicana y solamente falta que Ochoa de una respuesta para cerrar el fichaje.

Memo Ochoa, a 2da por primera vez en su carrera

En caso de concretarse este fichaje, sería la primera ocasión en la que Guillermo Ochoa juegue en una segunda división europea, esto a pesar de tener.

Ochoa cerca de firmar con Burgos | IMAGO7

Cierre de mercado de fichajes

Cabe señalar que a pesar de que el mercado de transferencias esté a punto de cerrar en España, esto no impediría que Memo firme con el Burgos, pues Ochoa es agente libre tras culminar su contrato con el AVS de Portugal.

Ochoa, 40 años de edad | IMAGO7

