¿Cuánto dinero recibe el ganador del Balón de Oro?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo en París, en el prestigioso Théâtre du Châtelet, donde figuras como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha parten como favoritos. Sin embargo, más allá de la expectativa por conocer al mejor jugador del mundo, una pregunta genera curiosidad: ¿cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de Oro?

El valor real del Balón de Oro

Contrario a lo que muchos aficionados imaginan, el Balón de Oro no tiene una compensación económica directa. El futbolista que se alza con el premio no recibe dinero como parte del reconocimiento.

El trofeo en sí tiene un valor aproximado de 3.000 euros, ya que está fabricado con materiales que no son de oro macizo, sino de una aleación cubierta con una fina capa dorada.

El premio | @ballondor

El verdadero premio: prestigio y proyección

Aunque el galardón no entrega dinero de manera inmediata, el prestigio del Balón de Oro se traduce en beneficios millonarios para los futbolistas. El reconocimiento impulsa la imagen de marca del jugador, eleva su cotización en fichajes, y multiplica sus contratos de publicidad y patrocinios.

¿Por qué no se da un premio económico?

La filosofía del galardón organizado por la revista France Football es reconocer la excelencia deportiva, no premiar con dinero. La verdadera recompensa está en el lugar que el jugador ocupa en la historia del futbol.

La ceremonia | @ballondor