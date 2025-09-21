Carlos Vela recibió homenaje especial antes del LAFC vs Real Salt Lake

Carlos Vela, exjugador mexicano que brilló en instituciones como la Real Sociedad y más recientemente en el LAFC, anunció su retiro este año, siendo el equipo de Los Ángeles en la MLS, el último equipo de una brillante carrera.

Este domingo, en partido pendiente de la jornada 29 de la Major League Soccer, en LAFC rindió homenaje al mexicano, en lo que se llamó "La Noche de Carlos Vela", donde los asientos lucieron las playeras del mexicano.

Carlos Vela recibió homenaje del LAFC | @LAFC

Carlos Vela recibió una ovación antes del pitazo inicial, la afición levantó un tifo en su honor y estuvo platicando con Heung Min-Son, además de tomarse una foto que quedará en la historia del equipo de Los Ángeles.

Hasta hace poco, Carlos Vela era el máximo romperredes del LAFC, el marco de la celebración se dio en el Mes de la Herencia Hispana.

Carlos Vela recibió homenaje del LAFC | @LAFC

LAFC goleó al Real Salt Lake

El equipo de Salt Lake City comenzó ganando con un gol de Brayan Vera, a los 14 minutos de juego, el LAFC igualó el resultado con un gol de Denis Bouanga al 46 y Heung Min-Son puso a los angelinos arriba al 48.

Ya en el segundo tiempo, Denis Bouanga completó su hat-trick con goles al 73 y al 87, para sellar la goleada en casa y ponerse como cuarto lugar en la Conferencia Oeste, con dos partidos menos.

LAFC goleó al Real Salt Lake | @LAFC