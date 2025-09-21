Pep Guardiola habló del Arsenal tras el empate a uno: "No solo el Manchester City invierte dinero"

Este domingo, en el cierre de la jornada en la Premier League, el Arsenal recibió al Manchester City, duelo que terminó igualado a un gol por bando, dividiendo unidades en un duelo directo por el campeonato del futbol inglés.

Después del partido, Pep Guardiola reconoció los logros futbolísticos del cuadro gunner, recordando que ha estado peleando en los primeros lugares de la Premier League en las dos últimas temporadas, además destacar lo hecho por el Arsenal en la Champions League de la temporada pasada.

Pep Guardiola habló sobre el Arsenal tras el empate en el Emirates | AP

Además de esto, Guardiola también defendió a los Ciudadanos, asegurando que, así como el Manchester City gasta e invierte en jugadores, también lo hace el equipo londinense.

“El Arsenal es un equipo que ha luchado por ganar las dos últimas Premier League. Llegó a semifinales de la Champions League. No solo el Manchester City invierte dinero, ellos también lo hicieron. ¡Qué duro! Estuvimos ahí", comentó Pep.

Con el resultado de este domingo, el Arsenal terminó esta jornada en la segunda posición, con 10 unidades, mientras que el Manchester City culminó en el noveno lugar con solo siete puntos.

