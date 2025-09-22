Andrés Iniesta no eligió a Lamine Yamal como su favorito a ganar el Balón de Oro: "A mí me da igual"

Tan solo unas horas antes de que se de a conocer el ganador del Balón de Oro 2025, uno de los finalistas de una de las ediciones pasadas ha generado una pequeña polémica, pues Andrés Iniesta, campeón del mundo con España en 2010, no ha querido escoger a su favorito para la ceremonia, únicamente deseando suerte a todos los participantes.

Iniesta no tiene a un favorito para llevarse el premio | MexSport

"Que gane el mejor"

Andrés Iniesta fue cuestionado recientemente acerca de quién creería él que tiene que ser el ganador del Balón de Oro 2025, animándolo a 'mojarse un poco'; sin embargo, la respuesta del 'Fantasmita' fue totalmente mesurada, sin elegir a un favorito de manera personal.

"No, los que más suenan, lo tienen merecido. Lamine, Ousmane, a mí me da igual. Hay muchos o pocos (mejores en el mundo)", declaró mientras subía a una camioneta junto a su equipo de seguridad.

Para el autor del gol del campeonato del mundo para España en Sudáfrica, el no haber resultado ganador después de conseguir la Copa en 2010, es algo que no le afecta: "No, yo soy muy feliz como está y ya", finalizó antes de irse del lugar.

⚽ Andrés Iniesta no se 'moja' con su favorito para el Balón de Oro de esta noche



🎥 @polomarca pic.twitter.com/YtQvv8c6z2 — MARCA (@marca) September 22, 2025

Finalistas blaugranas

A pesar de no haber sido elegidos directos de parte del exjugador de Barcelona, hay varios miembros del cuadro culé que se perfilan como favoritos a llevarse el premio con nombres como Lamine Yamal, Raphinha o Pedri, sobre quien también se le preguntó a Iniesta.

Los demás jugadores que podrían llevarse el galardón son en su mayoría miembros del campeón de Champions League, PSG. Pues Ousmane Dembélé, Vitinha o incluso Desiré Doué, figuran en la lista final de los posibles ganadores.

'Mosquito' Dembélé figura como uno de los principales candidatos para ganar | AP