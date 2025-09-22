¿Noche histórica? Comitiva de Barcelona llega a París para la gala del Balón de Oro 2025

Jugadores y jugadoras de Barça viajan de España a París para la ceremonia del Balón de Oro 2025

Lamine Yamal, candidato a ganar el Balón de Oro | X: @FCBarcelona_es
Fernando Villalobos Hernández
22 de Septiembre de 2025

El FC Barcelona ya está en París para una de las noches más esperadas del año: la gala del Balón de Oro 2025 que se celebrará este lunes en el Théâtre du Châtelet.

 

Tras la victoria 3-0 sobre Getafe en LaLiga el domingo, el plantel blaugrana partió temprano este lunes rumbo a la capital francesa acompañado por el cuerpo técnico y la directiva, con el objetivo de apoyar a sus futbolistas nominados.

Barcelona aterriza en París | IG: fcbarcelona

Entre los jugadores que hicieron el viaje se encuentran Pau Cubarsí, Raphinha y, por supuesto, Lamine Yamal, gran favorito para levantar el Balón de Oro masculino y convertirse en el ganador más joven de la historia.

Barça Femenil presente en el Balón de Oro

La representación culé no se limita al equipo masculino. El Barcelona Femenil viajó con una comitiva incluso más numerosa, ya que varias de sus estrellas están nominadas en la categoría femenina.

Entre ellas destacan Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina, quienes podrían volver a colocar al club en lo más alto del fútbol mundial.

Noche blaugrana en París

La ceremonia del Balón de Oro 2025 podría ser histórica para el FC Barcelona, pues el club catalán llega con grandes con opciones reales de triunfo tanto en la rama masculina como femenina.

FC Barcelona

