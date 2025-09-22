OFICIAL: América confirma gravedad de la lesión de Dagoberto Espinoza

Dagoberto Espinoza le dice ‘adiós’ al resto del Apertura 2025. En el duelo ante Rayados, el lateral mexicano sufrió una lesión, la cual lo alejará de las canchas al menos durante los próximos seis meses. De acuerdo con el reporte médico del América, el defensor sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo cual lo le permitirá jugar por un tiempo prolongado.

Rodilla lesionada de Dagoberto | MEXSPORT

En el duelo del fin de semana ante Rayados, Dagoberto disputaba un balón de rutina. Sin embargo, al momento de apoyar su pierna izquierda, el lateral sintió una molestia de inmediato. Incluso, en la transmisión se alcanzó a ver de inmediato como la rodilla le hizo un ‘falso’. Tras esto, Dagoberto se tiró de inmediato en el césped y tras las revisiones médicas se determinó el alcance de su lesión.

“El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, se lee en el comunicado.

El tiempo de recuperación depende de varios factores: la edad del futbolista, su condición física previa, si hubo daño en meniscos u otros ligamentos, la calidad de la cirugía y el trabajo de rehabilitación.

El tiempo promedio de regreso a las canchas es de entre seis y nueve meses. En casos con complicaciones o recaídas, la vuelta al terreno de juego puede extenderse hasta 12 meses o más.

Por lo tanto, Dagoberto Espinoza no solo se perderá lo que resta del Apertura 2025, sino que tampoco estará en gran parte del Clausura 2026. Cabe resaltar que en los últimos seis partidos de las Águilas en Liga MX, Dagoberto había sido el titular por la banda derecha del equipo que dirige André Jardine. Con esta baja, el estratega brasileño nuevamente podría recurrir a Kevin Álvarez en la lateral derecha o a Israel Reyes.

El juvenil mexicano estará fuera de las canchas | MEXSPORY