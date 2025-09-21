¡Alerta en Coapa! Dagoberto Espinoza se lesionó ante Rayados y salió del campo entre lágrimas

El defensa se lastimó solo la rodilla, por lo que se teme lo peor con una rotura de ligamentos

Dagoberto Espinoza se lesionó ante Rayados y salió del campo entre lágrimas
Dagoberto Espinoza se lesionó ante Rayados y salió del campo entre lágrimas | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
21 de Septiembre de 2025

América logró la hazaña en su visita a Rayados de Monterrey y en lapso de seis minutos empató el marcador, luego de una desventaja 2-0, y volveré a casa con un punto importante. Sin embargo, la mala noticia es la lesión de Dagoberto Espinoza

Fue en el minuto 23 que, en la persecución a Gerardo Arteaga, el defensa azulcrema se tiró al césped con gestos de dolor en el rostro. En cuanto sus compañeros se acercaron, de inmediato pidieron el cambio a la banca y Kevin Álvarez ingresó en su lugar. 

Dagoberto Espinoza salió lesionado
Dagoberto Espinoza salió lesionado | MEXSPORT&nbsp;

¿Qué le pasó a Dagoberto Espinoza?

Fue cuando presionaba a Arteaga, que el jugador azulcrema se detuvo y se dejó caer en el césped, al momento de que se tomó la rodilla izquierda. En la repetición se observó cómo, al momento de frenar, la pierna "le hizo palanca" y por ello Espinoza no pudo continuar. 

Tras la atención en campo por parte del cuerpo médico de América, Dagoberto salió de la cancha en camilla y con lágrimas en los ojos. Según videos que circulan en redes sociales, el defensa se marchó del Estadio BBVA en muletas y con lo que parece ser una rodillera mecánica. 

La rodilla de Dagoberto falló al momento de presionar por el balón
La rodilla de Dagoberto falló al momento de presionar por el balón | MEXSPORT

De momento, el club no ha confirmado la gravedad de la lesión. En conferencia de prensa, Jardine señaló que tendrían que esperar hasta este domingo para hacer exámenes. Sin embargo, se teme que pueda ser una rotura de ligamentos, que dejaría a Dagoberto fuera por el resto del Apertura 2025 de la Liga MX. 

Un lesionado más para América 

Espinoza se ganó la titularidad con las Águilas a partir de la Jornada 4. No obstante, su ascenso se verá frenado con esta lesión, que se suma a las de Henry Martín y Jonathan Dos Santos, que también están en recuperación con el club azulcrema. 

En Coapa temen que se trate de los ligamentos
En Coapa temen que se trate de los ligamentos | MEXSPORT&nbsp;

