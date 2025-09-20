¡Agónico empate! Rayados y América reparten puntos en el BBVA

En un vibrante partido de la jornada nueve disputado en el Estadio BBVA, Rayados y América empataron 2-2 en un duelo que tuvo de todo, goles, intensidad, drama en los minutos finales y el esperado debut de Anthony Martial con la camiseta albiazul.

Jornada 9 Liga MX I IMAGO7

El conjunto regio pegó primero al minuto 16 con su primer disparo a portería. Tras un tiro de esquina, Lucas Ocampos remató de cabeza y obligó a Luis Malagón a reaccionar con un manotazo, pero el rebote quedó a merced de Fidel Ambriz, quien definió para el 1-0.

Rayados siguió presionando y estuvo cerca del segundo en una jugada de Gerardo Arteaga que culminó con un intento de Germán Berterame al 21, pero Malagón volvió a salvar a las Águilas. América sufrió temprano con la lesión de Dagoberto Espinoza, quien dejó el campo al 24 para dar entrada a Kevin Álvarez.

El dominio albiazul se reflejó nuevamente al 31, cuando Ricardo Chávez armó una gran jugada y cedió en diagonal a Sergio Canales, cuyo disparo pasó rozando el poste izquierdo. Finalmente, al 44, Ocampos filtró un pase magistral para Canales, que definió con categoría picando el balón ante Malagón para ampliar la ventaja 2-0 antes del descanso.

Gol de Rayados I IMAGO7

En la segunda parte, América buscó descontar, pero el arquero Santiago Mele respondió con atajadas clave. El BBVA registró una asistencia de 50,910 aficionados que presenciaron cómo el drama se reservaba para el cierre.

Al 82, el exrayado Rodrigo Aguirre aprovechó un centro de Brian Rodríguez para empujar la pelota y acercar a las Águilas. Tres minutos más tarde, Domènec Torrent mandó llamar a Anthony Martial, que estaba listo para su debut en la Liga MX. El francés ingresó al 89, justo después de que Ramón Juárez empatara de cabeza al 88 tras un tiro de esquina.

Con el 2-2 final, Rayados cortó su racha de siete victorias consecutivas, mientras América rescató un punto en una de las plazas más complicadas del torneo.

Gol de América I IMAGO7