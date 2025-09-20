¡'Huye' de México! Santos Laguna abre procesos disciplinarios contra estrella del club

El Club Santos Laguna informó la apertura de dos procedimientos disciplinarios en contra del uruguayo Franco Fagúndez, tras incurrir en distintas faltas que incumplen su contrato de trabajo y el reglamento interno de la institución.

Santos Laguna toma medidas contra su jugador | IMAGO7

De manera oficial, el club detalló que el atacante tuvo inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas, además de que viajó sin autorización. La directiva señaló que dará a conocer las conclusiones del procedimiento en su debido momento.

"Club Santos Laguna informa la apertura de dos procedimientos disciplinarios al jugador Franco Fagúndez por inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas, así como por viajar sin autorización, de acuerdo con lo estipulado en su contrato de trabajo y en el reglamento interno del Club.", menciona el club en su comunicado

Sin embargo, RÉCORD pudo saber que el caso de Fagúndez va más allá: el jugador no solo se ha presentado con exceso de peso, sino que además ha incumplido con sus citas con medicina deportiva y nutrición, tampoco ha asistido a trabajos con el equipo Sub ni a entrenamientos programados.

Como si esto fuera poco, trascendió que el futbolista ya viajó a Uruguay sin permiso del club, lo que habría sido la gota que derramó el vaso para que Santos tomara cartas en el asunto.

Fagúndez se fue de México | IMAGO7

La mínima participación de Fagúndez en el torneo

El atacante charrúa ha tenido una presencia casi nula en la actual campaña. Con el primer equipo apenas disputó 8 minutos en un solo partido, antes de ser enviado a la Sub 21 como medida disciplinaria. Con esa categoría únicamente jugó un encuentro, en el que sumó 87 minutos, pero después no volvió a presentarse a jugar.