“Tenemos que mejorar”: Guido Pizarro tras empate ante Pumas

Guido Pizarro, director técnico de Tigres, resaltó la superioridad de Pumas e indicó que fue un rival que impuso su juego en el Estadio Olímpico Universitario. Asimismo, señaló que haber rescatado un punto como visitantes en CU no lo deja del todo satisfecho, pues dejó en claro que su equipo aún tiene mucho margen de mejora durante este Apertura 2025.

Pizarro en CU | IMAGO7

Durante el partido, Pumas tuvo al menos tres opciones claras de gol, incluido un penalti fallado de Aaron Ramsey. Sobre esto, Pizarro admitió que fue un partido parejo en el que el cuadro local se impuso. Con esto, fue crítico y comentó que con el 1-1 aún tienen mucho margen de mejora.

“El partido fue parejo, fue un rival digno que impuso su juego. Las sensaciones son que tenemos que mejorar, sacamos el empate en una cancha difícil, pero hoy el equipo tenía mucho margen de mejora. En la primera fechas hemos sido muy determinantes en ofensiva. Sabemos que tenemos que mejorar, tenemos equipo para jugar aún mejor”, declaró tras el empate a un gol en Ciudad Universitaria.

Por tercera fecha consecutiva, Tigres empató, pues también lo hizo ante León en la Jornada 8, a mitad de semana frente a Chivas y esta noche contra Pumas. Sobre esta seguidilla de resultados, el estratega argentino destacó que su equipo ha tenido mucha actividad en los últimos días, por lo que el desgaste se ha acumulado, al mismo tiempo que resaltó que los equipos rivales ya les ‘tomaron la medida’.

Tigres empató de último minuto | IMAGO7

“Venimos de una seguidilla bastante importante, desgastante. El partido pasado que lo disputamos con 10 fue grandísimo. Yo estoy muy contento con el plantel que tengo. El único de plantel ha dio positivo, en las últimas fechas los equipos han notado esas asociaciones que teníamos fuertes”, agregó.

Después de nueve partidos en el Apertura 2025, Tigres marcha en el sexto lugar de la Tabla General con 16 puntos de 27 posibles. Para la Jornada 10, la cual se jugará a mitad de semana, los Felinos recibirán al Atlas el miércoles 24 de septiembre y tres días después visitarán a Querétaro en el Estadio Corregidora