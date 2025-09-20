¡Quemaron al Rebaño! Toluca golea a Chivas con Alexis Vega como figura

Convirtieron en un infierno el Akron. Chivas cayó por goleada de 0 a 3 ante Toluca, el equipo rojiblanco fue superado con Alexis Vega como figura, quien pasó de ser abucheado por la afición a convertirse en la figura de la noche, con dos asistencias y un gol.

El equipo de Gabriel Milito no encuentra el rumbo el torneo, tras sumar su cuarto juego consecutivo sin ganar en casa, situación que tiene molesta a la afición.

Vega regresó de buena manera al Estadio Akron | Imago7

Un infierno a domicilio

El arquero de Chivas, Raúl Rangel, se había establecido como el mejor jugador de su equipo en los primeros minutos, tras atajar un disparo de Nicolás Castro y un remate de cabeza de Jesús Gallardo. Pese a ello, el arquero rojiblanco falló en una salida y no pudo cortar un balón a Paulinho, dejando la oportunidad para el goleador lusitano, que no perdonó y colocó el 0 a 1.

Minutos más tarde, en un tiro de esquina, Alexis Vega envió un centro preciso para Jesús Gallardo, quien aprovechó la displicencia de la defensa de Chivas y con un cabezazo cruzado colocó el 0 a 2 en el marcador. Chivas no respondió; el equipo rojiblanco se fue al descanso con el marcador en contra y entre abucheos de la afición.

En el inicio de la parte complementaria, Vega recibió una dura plancha de Fernando González, por lo que tras revisar la jugada en el VAR, Marco Antonio Ortíz expulsó al jugador de Chivas, dejando al Guadalajara en desventaja númerica.

Vega fue la figura de la noche | Imago7

El regreso del enemigo pródigo

Alexis Vega tomó todos los abucheos y silbidos de la afición como motivación y apareció en el marcador. Nicolás Castro le brindó un pase al espacio, mismo que aprovechó y a gran velocidad quedó mano a mano ante Rangel, por lo que definió para el 0-3, cerrando una noche soñada y pasando de los abucheos a silenciar al Estadio Akron.

Posteriormente, ya con el encuentro dominado por Toluca, Bruno Méndez fue expulsado después de realizar reclamos al árbitro central, por lo que ambos equipos quedaron con un jugador menos en la parte final del partido.

En el cierre del encuentro, Javier Hernández tuvo dos oportunidades claras de gol: primero un remate de cabeza sin dirección a portería y luego una jugada de gol que mandó por alto. Esto provocó que la afición lo abucheara fuertemente debido a su bajo rendimiento.

Richard Ledezma lamentando la derrota | Imago7