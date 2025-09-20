¿Traición? Afición de Chivas cantan 'olé' a favor de Toluca en el Estadio Akron

Después de ir abajo en el marcador en el duelo ante Toluca, la afición de Chivas mostró su inconformidad tras realizar los gritos de “Olé” a los jugadores de los Diablos Rojos, a manera de apoyo en cada ocasión en la que el plantel Escarlata tocaba la pelota.

Guadalajara se fue abajo en el marcador en pocos minutos, por lo que la afición de Chivas comenzó con los abucheos y gritos, después de ver que su equipo nuevamente sigue sin ganar en casa, ya que en las gradas se mostraba la inconformidad de los seguidores.

Ante la exigencia de la afición y las muestras de molestia, Toluca comenzó a tocar en reiteradas ocasiones la pelota, por lo que la afición de Chivas, a manera de protesta, comenzó a realizar el grito de “Olé” en cada ocasión que los Diablos Rojos tocaban la pelota, situación que fue creciendo y se realizó en un gran sector del estadio.

Posteriormente, la afición rojiblanca pasó de los abucheos a Alexis Vega a Raúl Rangel, quien, tras su equivocación en el primer gol, el guardameta fue abucheado en cada ocasión que tocaba la pelota.

Al final del primer tiempo, el plantel entero se fue entre abucheos por la afición, además de gritos de exigencias que los seguidores visualizaban, mostrando una gran impotencia ante el futbol mostrado por su equipo.