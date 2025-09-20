Posible Debut: Martial a la banca de Monterrey

El flamante refuerzo rayado podría ver minutos la noche del sábado

RICARDO OLIVARES

Apenas cuatro días después de haber llegado a Monterrey y ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Rayados, Anthony Martial tendrá su primera experiencia en el “Gigante de Acero”, ahora con el uniforme albiazul.

Presentación de Martial en Rayados I IMAGO7

El delantero francés fue confirmado en la convocatoria para el duelo de la Jornada 9 del Apertura 2025 y saldrá a la banca para el partido de este sábado ante las Águilas del América.

Previo al duelo del sábado por la noche, el club regiomontano realizó la presentación del atacante con la afición, en un estadio que registrará un lleno para uno de los encuentros más esperados del torneo.

Martial en Rayados I IMAGO7

La expectativa estará puesta en los minutos que pueda otorgar, Domènec Torrent, para su debut, pues existe la posibilidad de que Martial vea acción esta misma noche en la cancha del BBVA.

Con su presencia en la banca, la afición rayada comienza a ilusionarse con lo que pueda aportar el atacante europeo, quien llega con la misión de convertirse en referente ofensivo y darle un nuevo impulso al ataque regio en esta temporada.
 

