Filtran audio de Armando Martínez, presidente de Pachuca, durante regaño a los Tuzos tras derrota ante Querétaro

Después del buen inicio de Pachuca en el Apertura 2025, torneo en el que llegaron a ser líderes en las primeras jornadas, los Tuzos han tenido una considerable caída en el desempeño, llegando al límite en la Jornada 9 tras perder contra Querétaro, lo que incluso provocó el regaño de su presidente.
"Ya me emput*"
En redes sociales se filtró un video de Armando Martínez, presidente de Pachuca, quien de manera contundente regañó a jugadores y cuerpo técnico en el vestidor, señalando que esa no es manera de competir y asegurando que le da vergüenza la forma de jugar.
"Me doy vergüenza de verme al espejo y ver el pinch* estadio vacío. Ya me empu** cabrones, 30 pinch** años llevamos aquí luchando ¿y para esto? No, no nos lo merecemos y ¿dónde está la solución? Está en ustedes y con eso me refiero a todos nosotros, directiva, cuerpo técnico y jugadores", dijo visiblemente molesto.
Jaime Lozano tardó en salir a la conferencia de prensa… ¿la razón? El presidente Armando Martínez estaba con ellos.
Sí… hubo regaños por el MALÍSIMO JUEGO DE PACHUCA. pic.twitter.com/kqSrxaBgnl
— Charlie P (@CharliePM10) September 21, 2025
Después, el discurso se convirtió en un llamado de atención, recordando que los Tuzos son "una institución ganadora", no solo en liga, sino porque "lo han ganado todo".
En caída libre
A pesar de seguir en puestos de clasificación, Pachuca ha mostrado una baja de nivel considerable. Al inicio del campeonato fueron líderes por semanas consecutivas, pero la debacle comenzó en la Jornada 5, con la derrota en casa ante Xolos 0-2, mismo marcador que contra Querétaro.
Desde entonces, no todo han sido derrotas, pero tampoco han logrado ganar, motivo por el cual la molestia de Martínez se ha hecho más evidente. La doble jornada será clave para redirigir el camino, cuando enfrenten a Puebla y Atlético de San Luis.