Gabriel Milito: "Hoy fue una derrota merecida, nuestro crédito se acabó"

Después de caer por goleada ante Toluca e hilar su cuarto partido consecutivo sin victoria en calidad de local, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que fue una derrota merecida, por lo que reconoció que se les acabó el crédito.

Milito y Mohamed antes de comenzar el encuentro | Imago7

Merecedores del resultado negativo

"Hoy fue una derrota merecida que no tuvo que ver con otras derrotas que pudimos empatar o ganar. Nuestro crédito ya se acabó. Todos los equipos tenemos algún crédito. Nosotros concedimos mucho en muchos partidos y no podemos conceder más. Hay que asumir y aceptar la realidad. Quedan 8 partidos por delante, auténticas finales para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida en estos ocho partidos", señaló.

Milito vive su primer torneo con Guadalajara | Imago7

Toluca mereció ganar

Al final reconoció que el planteamiento se complicó porque Toluca le cedió el esférico a Chivas. Además, lamentó el fallo de Efraín Álvarez en el primer tiempo, el mismo que aseguró pudo cambiar el rumbo del juego.

"Porque Toluca nos dio la pelota y retrocedió e intentaron hacer un partido de control y contragolpe; las situaciones que tuvieron fueron de esa manera. Si te dan la pelota, es así. Eso hubiera sido una alternativa si marcamos el 0-1 y marcaron ellos el segundo gol rápido. Sientes que es el partido que imaginas y se va alejando. Esa es la realidad y un poco nos pasó lo que pasa en otras derrotas", concluyó.