Alexis Vega sobre la afición de Chivas: "Les tengo mucho respeto, jamás me burlaría de ellos"

Después de convertirse en el jugador del partido ante Chivas, tras conseguir un gol y dos asistencias, el delantero del Toluca, Alexis Vega, fue recibido con abucheos y silbidos por parte de la afición del Guadalajara. Ante esto, aseguró que respeta a la afición rojiblanca, ya que nunca se burlaría de ellos.
Feliz de regresar
“Siempre lo he dicho, soy el más feliz cuando vengo a jugar acá al Akron; es un estadio que me encanta mucho, que tiene una afición increíble que apoya en todo momento. Después trato de hacer mi juego también; yo creo que no me tomo nada personal. También ahí trato como de prender un poquito a la gente porque sabemos que es un espectáculo para ellos" destacó.
“Ellos vienen a disfrutar de un buen partido y, bueno, obviamente les tengo mucho respeto, jamás me he burlado de ellos, ni he hablado mal de ellos. Yo creo que siempre agradecido con todo lo que viví aquí y, bueno, desearles lo mejor en este torneo”, señaló.
Una versión más profesional
De igual manera, reconoció que se mentaliza cuando viene a Guadalajara porque sabe el ambiente al que se enfrentará, además de reconocer que le motiva y agrada el tener la atención de la afición.
“Yo sabía desde un principio y siempre, ya cuando vengo para acá, vengo preparado mentalmente, que sé que la gente por ahí va a jugar su papel. Obviamente, eso me motiva a mí muchísimo, venir y que la gente, pues, me ponga mucha atención, que me preste un poquito su tiempo", mencionó.
“Es algo que valoro muchísimo y trato de siempre hacer las cosas bien. Después tengo un gran equipo que me ha ayudado a desarrollar mi mejor futbol. Obviamente, sin el trabajo de ellos no sería nada posible. Ellos me han ayudado a crecer mucho como persona y como jugador y les estoy totalmente agradecido”, concluyó.
Al final, reconoció cuáles han sido los cambios que ha realizado para regresar a su mejor nivel: “Obviamente son muchos factores; por ahí yo siempre he reconocido mis errores cuando estuve aquí en Chivas. Cuando llegué a Toluca, me puse lo más profesional que pude, bajé mucho de peso, todos los días estoy en el gimnasio, estoy cuidando mi rodilla; después, por naturaleza, sale el talento que tengo. Yo creo que sé que tengo muchas cualidades para aportar a mis compañeros, tengo gente que me entiende muy bien, me entiende los movimientos, yo a ellos, y eso va a ser mucho para marcar diferencia”, concluyó.