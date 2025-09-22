Emilio Azcárraga presume anillo especial del tricampeonato con América

Aunque América no es el actual campeón del futbol mexicano, recientemente se dio a conocer una pieza sumamente especial que conmemora una de las hazañas más importantes del tiempo reciente en Liga MX: el tricampeonato. La marca Maestros Joyeros entregó en una reunión especial un anillo al presidente azulcrema Emilio Azcárraga.

América festejando el tricampeonato en Monterrey | Imago7

Tricampeonato inmortalizado

A través de un video en sus redes sociales se dio a conocer que el anillo había sido entregado al presidente de las Águilas; en dicho video, se pueden apreciar algunas tomas que muestran a detalle la pieza, resaltando el escudo del equipo en el centro, adornado con diamantes de los colores característicos del club.

Otro de los detalles que resalta es en los lados, pues con un grabado perfectamente detallado, se puede observar una imagen del ismo Emilio Azcárraga y del otro lado, la silueta de los tres campeonatos que ganaron en aquel histórico año y medio. Como detalle extra, al final del video se puede observar la lujosa caja en la que se entregó el anillo y que Igor Lichnovsky fue quien acompañó a su presidente en este momento especial.

Piezas de colección del tricampeonato

En el perfil de Instagram de Maestros Joyeros se puede observar que esta no ha sido la primera colaboración con algún famoso, ya que normalmente la marca se dedica a hacer cadenas, lentes especiales, anillos y más para artistas como Tito Doble P, Gera MX, Shakira e incluso, en su momento, entregar un artículo al fallecido Papa Francisco.

Particularmente hablando de América, el anillo se agrega a una lista de piezas de colección que se han dado a conocer para festejar el tricampeonato azulcrema; entre ellas destaca un libro oficial del equipo que contiene imágenes inéditas del proceso de consecución de esta gran hazaña.

Libro Grand3s de Corazón de América | Captura