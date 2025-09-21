Jardine elogia a Ramón Juárez y habla sobre las comparaciones con Lichnovsky

El técnico del América, André Jardine, resaltó este sábado el papel protagónico de Ramón Juárez en el empate 2-2 ante Monterrey en el Estadio BBVA, luego de que el defensa mexicano anotara un gol agónico que salvó un punto para las Águilas.{

Ramón Juárez da la victoria al América | IMAGO7

Tras el encuentro, Jardine felicitó a Juárez y aprovechó para hacer una comparación con Igor Lichnovsky, otro de sus defensores de confianza:

“Felicitar a Ramón. Tengo una consideración grande por Igor porque es de jerarquía, recordar su importancia en los dos primeros títulos incluso jugando con Ramón. Sus características me dicen que no pueden estar mucho tiempo porque pierden ritmo y deben estar en buena forma siempre para jugar el nivel que juegan”, declaró Jardine.

El entrenador destacó que, aunque ambos son piezas fundamentales, tienen perfiles distintos: Juárez se mostró decisivo en momentos clave, como en el gol frente a Rayados, mientras que Lichnovsky ha sido constante y jerárquico, especialmente en la conquista de los títulos recientes.

Jardine elogia a Ramón Juárez | IMAGO7

Futuro en el Tri para Ramón Juárez

Además de resaltar que se siente tranquilo con el nivel de centrales que tiene, Jardine aseguró que a Juárez aún le queda mucho por crecer y señala que lo ve triunfando en la Selección Mexicana.