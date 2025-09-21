Clásico Capitalino: ¿Cuánto cuesta ir al América vs Pumas del Apertura 25?

Se dieron a conocer los precios de los boletos para el partido en la Ciudad de Los Deportes

Esto costarán las entradas | IMAGO7
Rafael Trujillo Alarcón
21 de Septiembre de 2025

El Clásico Capitalino entre América y Pumas ya tiene precios definidos para su edición del Apertura 2025, a disputarse en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras empatar en la Jornada 9, ambos equipos se preparan para uno de los partidos más esperados del torneo.

Las Águilas llegan a este partido en mejor posición en la tabla (4to lugar) frente a los universitarios (7mo). Además del momento actual, el historial reciente favorece al América sumando cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas en los últimos 10 enfrentamientos, incluyendo la victoria en el torneo pasado.

Bajaron los precios | IMAGO7

Precios de los boletos para el América vs Pumas

América ya anunció los costos de las entradas para el Clásico Capitalino. A diferencia del duelo pasado contra Chivas, donde los boletos iban de 550 hasta 1,700 pesos, en esta ocasión los precios son ligeramente más accesibles.

  • Preferente Sur – $400 (el más barato)
  • Cabeceras Norte y Sur – $450
  • Preferente Lateral – $500
  • Platea Lateral (esquinas) – $550
  • Platea Lateral Central Alta – $650
  • Platea Lateral Central Baja – $700
  • Especial Club – $1,400 (el más caro)

Con esta tarifa, salvo la zona de Especial Club, ningún boleto supera los 700 pesos, lo que representa una reducción en comparación con el clásico ante Chivas.

Esto cuestan las entradas | x

Un duelo de alta expectativa

El América vs Pumas Apertura 2025 promete emociones dentro y fuera de la cancha. Más allá de la rivalidad histórica, el precio accesible de los boletos podría provocar un estadio a reventar el sábado, donde las Águilas buscarán reafirmar su dominio y los universitarios intentarán dar la sorpresa.

Juegan en el Estadio ciudad de los deportes | IMAGO7

