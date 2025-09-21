Antonio Mohamed sobre Alexis Vega ante Chivas: "Entre más lo abuchean, mejor juega"

La Jornada 9 del Apertura 2025 trajo uno de los regresos más esperados, pues Alexis Vega estuvo de nueva cuenta en lo que en algún momento fue 'su casa'. Toluca visitó a Chivas para golearlos a domicilio con Vega en plan grande, anotando un gol y asistiendo en otros dos. Su entrenador, Antonio Mohamed, reconoció que el capitán de los Diablos fue la figura.

Vega confirmó la goleada de los Diablos | Imago7

Vega se crece en escenarios hostiles

Para el 'Turco' Mohamed, el trato de la afición de Chivas no afectó en nada al desempeño de Vega, pues considera que ese tipo de escenarios sacan su mejor versión.

"Está retomando el nivel del torneo pasado, eso para nosotros es una gran noticia; me parece que es el típico jugador que, entre más lo abuchean, mejor juega. Muy contento por él y por nosotros que lo tenemos a ese nivel, ojalá que siga de esta manera", declaró el argentino.

Duelo de los dos últimos '10' de Chivas | Imago7

Capitán diablo on fire

Alexis Vega no solo fue parte fundamental del campeonato de liga del Clausura 2025, también en el Apertura 2025 ha sido clave en la ofensiva: dos goles y cinco asistencias (dos de ellas ante Chivas) forman parte de su estadística en el semestre.

Con la victoria en Zapopan, el Toluca se metió directamente en el Top 3 de la Liga MX, solo por debajo de Cruz Azul y Rayados, quienes tienen tres y cuatro puntos más. Ahora, el equipo escarlata recibirá en casa a Monterrey y Mazatlán.

Festejo de Vega tras su gran actuación | Imago7