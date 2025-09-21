Afición de Chivas se entrega al ‘Oso’ González luego de patear a Alexis Vega

El jugador salió expulsado, pero antes de salir le dejó un recuerdo al jugador de Toluca

Fernando 'Oso' González
Fernando 'Oso' González | @Chivas
Aldo Martínez
21 de Septiembre de 2025

El duelo entre las Chivas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025, fue uno de los que se llevó los reflectores, no solo por el marcador, sino por la polémica incluida.

Expulsión de Fernando González I IMAGO7

Roja con polémica

Durante una jugada al inicio del primer tiempo, Fernando el ‘Oso’ González, ´pisó’ al jugador del Toluca, Alexis Vega, tras esto, el árbitro central sentenció la tarjeta roja luego de la revisión en el VAR. Tras la expulsión del mediocampista de Chivas, la afición y el equipo se fueron en contra del silbante y del ex jugador del rebaño que ya había recibido una ‘calurosa’ bienvenida.

Luego de que el árbitro, Fernando ‘Gato’ Ortiz, tomará su decisión, González se fue muy molesto a los vestidores, lo insólito ocurrió en ese momento ya que en su camino se cruzó Alexis Vega, presuntamente para darle la mano, sin embargo, el Oso la rechazó e incluso le dio una pequeña patada y un empujón extra.

Tras la acción del mediocampista, toda la afición presente en el Estadio Akron aplaudió y lo llenó de elogios, todo mientras Vega solo se quejaba con el silbante, quien sólo pidió que se reanudara el juego.

Sin duda lo ocurrido en Guadalajara es un reflejo de cómo fue y terminó la relación entre los  ‘Chivahermanos’ con Alexis Vega, quien desde que salió de Chivas se volvió un jugador fundamental en Toluca y seleccionado nacional.

Alexis Vega en victoria de Chivas I IMAGO7

