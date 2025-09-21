Santos vs Atlético San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J9 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Como único partido de la jornada dominical en la Liga MX en la Jornada 9 del Apertura 2025, Santos Laguna y Atlético San Luis se verán las caras en el Estadio TSM. Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, por lo que un resultado a favor de cualquiera de los dos clubes los dejaría arriba en cuanto a puntos antes de la fecha doble.

El Estadio TSM recibirá el cierre de la jornada | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos al cierre de la Fecha 9?

Los dos equipos llegan prácticamente en las mismas circunstancias, debido a que ambos tienen siete puntos conseguidos de dos victorias, un empate y cinco derrotas. Solo la diferencia de goles los deja en una diferente ubicación, pues los santistas con -2 están el el lugar 13, mientras que los potosinos están una posición más abajo con -3.

En la Jornada 8, Santos empató a dos goles en contra de su 'hermano' Atlas, equipo que aún pertenece a Grupo Orlegui, los goles de dicho partido los anotaron Jonathan Pérez y Jesús Ocejo. Por parte de San Luis, también vienen de un empate, este a un gol en contra de Tijuana, quienes ya jugaron en esta fecha goleando 5-0 a León.

Ocejo festejando el gol del empate en el Estadio Jalisco | Imago7

El equipo potosino cuenta con la presencia de uno de sus refuerzos para el presente torneo, Joao Pedro, quien actualmente comparte la cima de la tabla de goleo junto a Sergio Canales, quien anotó en el duelo de Rayados en contra de América, por lo que en caso de anotar, el brasileño podría ser líder absoluto.

El último encuentro que Santos ha jugado como local fue en la Jornada 7 cuando perdió 0-1 en contra de Tigres; San Luis por su parte, la última vez que fue visitante se remonta a la Jornada 6 cuando fue derrotado 3-2 por Querétaro en el Clásico de la 57.

San Luis busca separarse de Santos en la tabla | Imago7

¿Dónde ver el cierre de la Jornada 9?