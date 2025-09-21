¿Miedo a que lo corran? Así respondió Gabriel Milito a reportero

Luego de una importante victoria en el Clásico Nacional parecía que el camino se le componía a Guadalajara el presente torneo, sin embargo, Toluca parece que devolvió al Rebaño a su realidad con un contundente 0-3 y tras la goleada, Gabriel Milito fue cuestionado sobre un posible despido en Chivas, algo que parece no le gustó tanto al entrenador argentino.

En conferencia de prensa post partido, el periodista Jesús Hernández preguntó a Gabriel Milito 'si sentía miedo' ante un posible despido por parte de la directiva de Chivas; ante esta situación Gabriel Milito se limitó a dar una respuesta 'ambigua' y señalar la 'cizaña' de la polémica pregunta.

"¿Tiene miedo miedo de un cese, tiene miedo de que pase algo dirigencialmente o el proyecto Milito está solido, más allá de los pocos puntos que tiene hasta el momento?", preguntó el periodista.

"Buena pregunta con buena cizaña. Ya lo respondí hace dos conferencia de prensa, ahí está la respuesta", contestó Milito.

¿Qué dijo Milito hace semanas sobre irse de Chivas?

Gabriel Milito hace un par de semanas fue cuestionado sobre su posible salida de Chivas, aunque en aquella ocasión se mencionó la posibilidad de poner su renuncia sobre la mesa por malos resultados, sin embargo, el entrenador argentino dejó claro que no tienen intenciones de abandonar al Club Deportivo Guadalajara.

"No renuncio por nada del mundo, voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Pero el equipo o la canción que escucha, siento que le gusta"

