Sergio Ramos rompe el silencio tras empate de Rayados vs América

El defensor español perdió la marca de Ramón Juárez en el último gol de las Águilas en el Gigante de Acero

Sergio Ramos rompe el silencio tras empate de Rayados vs América
Sergio Ramos antes del partido | IMAGO7
Álex Martínez
21 de Septiembre de 2025

El empate 2-2 entre América y Rayados en el Gigante de Acero dejó un sabor agridulce para la afición regiomontana. Más allá del resultado, el foco estuvo en Sergio Ramos, quien fue señalado por la jugada que permitió el gol del empate azulcrema.

El error que le costó el triunfo a Rayados

Rayados parecía encaminarse a una victoria sólida luego de adelantarse con dos goles en el primer tiempo. Sin embargo, en los minutos finales, un cabezazo de Ramón Juárez venció a la defensa rayada. La crítica apuntó directamente a Ramos, quien perdió la marca y no compitió en el salto frente al zaguero americanista.

Sergio Ramos | IMAGO7
Sergio Ramos | IMAGO7

Sergio Ramos responde a las críticas

Lejos de evitar el tema, el exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con España habló tras el partido. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Ramos envió un mensaje a la afición de Monterrey:

“Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido”.

Un reto para el ídolo español en la Liga MX

La llegada de Sergio Ramos a Rayados generó expectativas enormes por su experiencia en Europa, pero también implica presión en cada actuación. El error ante América muestra que el camino no será sencillo, aunque el defensa mantiene la confianza en el proyecto regiomontano.

Sergio Ramos | IMAGO7
Sergio Ramos | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Vega marcó un gol en su regreso al Estadio Akron

Toluca | 21/09/2025

Antonio Mohamed sobre Alexis Vega ante Chivas: "Entre más lo abuchean, mejor juega"
Fernando 'Oso' González

Chivas | 21/09/2025

Afición de Chivas se entrega al ‘Oso’ González luego de patear a Alexis Vega
Jardine elogia a Ramón Juárez y habla sobre las comparaciones con Lichnovsky

América | 21/09/2025

Jardine elogia a Ramón Juárez y habla sobre las comparaciones con Lichnovsky
Te recomendamos
J.J. Macías manda contundente mensaje tras marcar ante Tigres: "Estoy de vuelta"
Futbol
Liga MX
Rayados de Monterrey

LO ÚLTIMO

 