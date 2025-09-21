Sergio Ramos rompe el silencio tras empate de Rayados vs América

El empate 2-2 entre América y Rayados en el Gigante de Acero dejó un sabor agridulce para la afición regiomontana. Más allá del resultado, el foco estuvo en Sergio Ramos, quien fue señalado por la jugada que permitió el gol del empate azulcrema.

El error que le costó el triunfo a Rayados

Rayados parecía encaminarse a una victoria sólida luego de adelantarse con dos goles en el primer tiempo. Sin embargo, en los minutos finales, un cabezazo de Ramón Juárez venció a la defensa rayada. La crítica apuntó directamente a Ramos, quien perdió la marca y no compitió en el salto frente al zaguero americanista.

Sergio Ramos | IMAGO7

Sergio Ramos responde a las críticas

Lejos de evitar el tema, el exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con España habló tras el partido. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Ramos envió un mensaje a la afición de Monterrey:

“Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido”.

Un reto para el ídolo español en la Liga MX

La llegada de Sergio Ramos a Rayados generó expectativas enormes por su experiencia en Europa, pero también implica presión en cada actuación. El error ante América muestra que el camino no será sencillo, aunque el defensa mantiene la confianza en el proyecto regiomontano.

Sergio Ramos | IMAGO7